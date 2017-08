Vice-voorzitter door CDA uit fractie gezet

Van links naar rechts: Carla van Viegen, Ellen Verkoelen (CDA) en Anne Koning (PvdA)

DEN HAAG - Ellen Verkoelen is per direct door haar partij uit de Provinciale Staten-fractie van Zuid-Holland gezet. Omdat Verkoelen, die vice-voorzitter van haar fractie was, politiek actief is geworden voor de partij 50PLUS voelt het CDA zich 'genoodzaakt' dit besluit te nemen. Dit heeft de partij vrijdag laten weten.





De partij laat weten een gesprek met Verkoelen aan te gaan 'met de intentie goede afspraken te maken over de formaliteiten die voortkomen uit het besluit'.





Verkoelen wil zich voor 50PLUS actief inzetten in de aanloop naar de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar. 'Uiteraard is het gewoon jammer dat ze kiest voor een andere partij', reageert fractievoorzitter Meindert Stolk teleurgesteld. 'Verkoelen heeft zich jarenlang ingezet voor het CDA, de afgelopen zes jaar als Statenlid. Haar inzet en energie voor de inwoners van onze provincie verdienen alle waardering.'