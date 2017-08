'Ook Bollywoodfilms in Den Haag opnemen'

DEN HAAG - Ook in Den Haag moeten Bollywoodfilms worden opgenomen. Dit zegt CDA-raadslid Desh Ramnath nadat het Nederlands Bureau voor Toerisme (NBTC) liet weten dat Indiase mensen naar Amsterdam komen omdat daar filmopnames zijn gemaakt.

Desh Ramnath wil daarom dat het college van burgemeester en wethouders Bollywood gaat inzetten in het toerisme-beleid. Volgens hem geven toeristen uit India gemiddeld 250 euro uit. Dat is ruim het dubbele van wat bijvoorbeeld Fransen of Duitsers uitgeven.Ramnath vroeg eerder al het college om Bollywood-filmmakers naar Den Haag te halen. Nu het NBT heeft laten weten dat toeristen door de films naar Amsterdam komen, heeft hij zijn vraag herhaald. Als er films in Den Haag worden gemaakt, dan is dat volgens hem goed voor de lokale economie.