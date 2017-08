'Verziekte cultuur en belangenverstrengeling bij Haagse Hogeschool'

Een passage uit de brief. Foto Omroep West

Dat schrijft een groep anonieme personeelsleden in een brief aan de Raad van Toezicht (RvT), die in handen is van Omroep West. De toezichthouders nemen de waarschuwingen serieus en stellen een onderzoek in. Over 'lastige medewerkers' zegt het college van bestuur (CvB) volgens de auteurs dat ze 'weg moeten'. Andere medewerkers van de onderwijsinstelling zouden dit gedrag kopiëren.Het CvB voelt zich ondertussen 'onaantastbaar'. Bestuursvoorzitter Leonard Geluk en een ander collegelid krijgen er in de brief hard van langs. Het collegelid wordt onder meer 'schaamteloze belangenverstrengeling' en 'laakbaar financieel handelen' verweten. Het lid zou onder meer familieleden financieel bevoordelen.In juni maakte Geluk bekend dat er een tijdelijke vacaturestop komt bij de Haagse Hogeschool en dat de hand voorlopig op de knip wordt gehouden. Deze maatregelen moeten voorkomen dat de hogeschool 'financieel uit de pas' gaat lopen. Ook komt er een reorganisatie aan, aldus Geluk.De aankondiging van de vacaturestop om financiële redenen is voor de briefschrijvers aanleiding om aan de bel te trekken bij de RvT. Vele vragen over de financiën vanuit de hogeschoolraad zouden 'systematisch' zijn genegeerd of onvolledig beantwoord. Een aantal maanden geleden vloog nog een 'grote delegatie' van managements- en stafleden op kosten van de hogeschool business class in plaats van economy class naar China. 'De opdracht om business class te vliegen kwam van het college, ondanks kritische geluiden van een aantal meevliegers.'Uit de laatste monitor blijkt dat de tevredenheid onder medewerkers en studenten is afgenomen. Ook zouden studieresultaten achterblijven. Een kritisch rapport van de vertrouwenscommissie wordt door het CvB 'onder de pet gehouden', aldus de briefschrijvers. 'De vele en ernstige klachten die het rapport bevatten worden door het college afgedaan als 'zij kunnen niet tegen verandering' of 'het heeft alles te maken met de reorganisatie'.' De briefschrijvers vinden dat 'volstrekt achterhaalde en versleten argumenten. Niets over de verziekte bestuurs- en managementscultuur.'Zo zou de ene na de andere directeur 'door middel van intimidatie, vileine spelletjes en regelrecht pesten' zijn functie hebben moeten neerleggen. De bedrijfsarts kent volgens de auteurs 'gruwelijke voorbeelden'. Het CvB klopt zich ondertussen 'bij ieder ontslag weer openlijk op de borst en roemt zijn daadkracht'. De briefschrijvers vinden dat de Haagse Hogeschool 'op korte termijn' beter verdient. 'Een visionair en integer college van bestuur dat niet als een generaal op de eigen troepen schiet.'Zowel de RvT als het CvB laat weten de brief te hebben ontvangen. 'Er staat nogal wat in deze brief. Dit schaadt de Haagse Hogeschool én afzonderlijke personen en dat is heel vervelend', zegt een woordvoerder namens de RvT. 'Het is jammer dat de brief anoniem is, maar deze signalen kunnen we niet naast ons neerleggen. Wat zijn de feiten? Dat moeten we nu gaan onderzoeken.'De RvT wil 'bijzonder grote spoed' met het onderzoek maken, zegt de woordvoerder. Zolang dat onderzoek loopt, wil het college van bestuur niet reageren.