In de bus heb je straks ook gratis Wifi

DEN HAAG - Alle 120 bussen van Connexxion in de regio Haaglanden krijgen gratis Wifi. Dat hebben Connexxion en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag besloten.

De Wifi moet komende maand al te gebruiken zijn door de busreiziger. 'De bussen waarin deze dienst wordt aangeboden zijn herkenbaar aan een Wifi sticker op de buitenkant van de bus', schrijft Connexxion.Een probleem wat bijvoorbeeld in de trein geregeld optreedt, is de matige snelheid van de internetverbinding. Connexxion probeert dit tegen te gaan door de zogenoemde 'Fair use policy'. Met deze policy wordt de internetsnelheid eerlijk over de inzittenden verdeeld.Connexxion: 'Zo kan iedereen blijven appen, mailen, twitteren en het nieuws lezen.'Bij HTM hebben ze er bewust voor gekozen om niet in de bussen of trams Wifi aan te bieden, maar bij sommige haltes. 'Ook vanwege de kosten', zei Ernst Moeksis van HTM eerder