Hond bijt jongen in Leidschendam, baasje gaat er snel vandoor

LEIDSCHENDAM - Een hond heeft donderdagmiddag uit het niets een jongen van achteren aangevallen in Leidschendam. Het baasje van de hond zag het gebeuren, maar liep zonder te reageren snel weg. Moeder Bianca van Nelfen is nu op zoek naar het baasje van de hond.

De jongen liep rond 12.45 uur ter hoogte van Kapelland 103 en de kruising met het Kapelpad toen hij werd aangevallen. De hond zou mogelijk een rottweiler zijn. Direct na het bijtincident liep de vermoedelijke eigenaresse van de hond snel weg in de richting van het Fugrogebouw aan de Veurse Achterweg.Volgens de jongen is de vrouw rond de 50 tot 60 jaar oud, heeft ze rood geverfd haar en droeg ze een rood jack. De moeder hoopt dat getuigen of mensen die weten wie de vrouw is zich zullen melden. Dan kunnen de politie en justitie maatregelen nemen tegen de vrouw.De schrik zit er goed in bij de jongen. Doordat de hond de jongen beet in het schouderblad is de schade redelijk beperkt gebleven. 'Een beet op een andere plek had voor flinke verwondingen gezorgd. De volgende keer loopt het minder goed af', aldus Bianca.