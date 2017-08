FreshFM mogelijk volgende week uit ether

Foto: Omroep West

ZOETERMEER - De regionale zender FreshFM verdwijnt mogelijk per 1 september uit de ether. Het agentschap Telecom heeft de vergunning ingetrokken omdat de zender niet aan de voorwaarden voldoet.

Bij de rechtbank in Rotterdam loopt nog wel een zogenoemde voorlopige voorziening. De uitspraak van de rechter daarin wordt binnen enkele dagen verwacht. Dan wordt duidelijk of de zender de frequenties in de Randstad kwijt raakt. FreshFM heeft onder meer een etherfrequentie in Den Haag. Het radiostation zendt al sinds de zomer non-stop muziek uit.



De drie FM-frequenties in de Randstad worden naar verwachting na een veiling verdeeld. Het ministerie van Economische Zaken beslist hierover. FreshFM was niet bereikbaar voor commentaar.