Vrouw rijdt pizzeria binnen

Foto: MediaTV

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een automobiliste is vrijdagmiddag pizzeria Il Duomo aan de Van Nesstraat in Alphen aan den Rijn binnengereden. Een oudere vrouw is achteruit tegen de gevel van het restaurant gereden.



Volgens Studio Alphen , mediapartner van Omroep West, heeft ambulancepersoneel de bestuurster uit haar voertuig gehaald. Niemand raakte gewond. De brandweer heeft het pand gestabiliseerd.