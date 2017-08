Twee gewonden door ontploffing bij bedrijf in Lekkerkerk

Foto AS Media

LEKKERKERK - In een bedrijfspand in Lekkerkerk heeft een ontploffing in een technische ruimte plaatsgevonden. Twee gewonden zijn met ernstige brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht. Dat meldt de brandweer.





De hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen om de slachtoffers te helpen. De brandweer is bezig met het ventileren van het pand om de rook eruit te krijgen.











De ontploffing ontstond tijdens werkzaamheden aan de elektra in een technische ruimte. Na de ontploffing ontstond er brand. De brandweer moest de hoogspanning van het net af te halen om de brand te kunnen blussen. De brand is inmiddels onder controle.De hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen om de slachtoffers te helpen. De brandweer is bezig met het ventileren van het pand om de rook eruit te krijgen.