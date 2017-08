Opnieuw bezoekers 'boekwinkel' imam Fawaz: 'Ik ga bidden, want het het is hier toch een moskee'

Het pand aan de Cillierstraat is wegens verbouwing aan de gevel in doeken gehuld (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - In het pand van imam Fawaz Jneid in de Haagse Cillierstraat wordt deze vrijdagmiddag toch weer een gebedsdienst gehouden. Zo'n twintig mensen gingen daar rond gebedstijd het pand binnen.

Een van de bezoekers zegt tegen Omroep West: 'Ik ga hier bidden, want het is toch een moskee'. Vorige week kreeg de imam van de Haagse burgemeester Pauline Krikke een gebiedsverbod opgelegd. Hij mag zich 6 maanden niet ophouden in de Haagse Schilderswijk en de wijk Transvaal. De imam is omstreden: zo is hij veroordeeld vanwege het sluiten van sharia-huwelijken. Ook zou hij radicale en intolerante boodschappen verkondigen.Ook dreigt de gemeente met juridische stappen als het pand, waar officieel een boekwinkel gevestigd zou moeten zijn, gebruikt wordt voor gebedsdiensten. De gemeente heeft de imam 10 dagen de tijd gegeven om te stoppen met deze activiteiten . Dat ultimatum verstreek op 21 augustus.