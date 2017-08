Opnieuw bezoekers 'boekwinkel' imam Fawaz: 'Ik ga bidden, want het is hier toch een moskee'

Het pand aan de Cillierstraat is wegens verbouwing aan de gevel in doeken gehuld (Foto: Omroep West) Bij de ingang van het pand staan rond gebedstijd de schoenen in het halletje (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - In de islamitische boekenwinkel van de stichting Qanitoen in de Haagse Cillierstraat wordt deze vrijdagmiddag toch weer een gebedsdienst gehouden. Zo'n twintig mensen gingen daar rond gebedstijd het pand binnen. Een van de bezoekers zegt tegen Omroep West: 'Ik ga hier bidden, want het is toch een moskee?' De gemeente Den Haag heeft verboden om in de boekenwinkel gebedsdiensten te houden.





Vorige week legde minster Blok van Veiligheid en Justistie ook al een









BEKIJK OOK: Imam Fawaz: 'Het wordt moskeeën onmogelijk gemaakt vrijuit te spreken'

Een nieuwe juridische procedure om de Haagse imam Fawaz tegen te houden lijkt nu onafwendbaar. De gemeente stelde de stichting Qanitoen van Fawaz een ultimatum. Als de stichting niet stopt met de gebedsdiensten dan start de gemeente een juridische procedure zoals bijvoorbeeld een kort geding. De gemeente heeft de imam 10 dagen de tijd gegeven om te stoppen met deze activiteiten . Dat ultimatum verstreek afgelopen maandag, op 21 augustus.Vorige week legde minster Blok van Veiligheid en Justistie ook al een gebiedsverbod op aan de omstreden imam. Fawaz mag zich 6 maanden niet ophouden in de Haagse Schilderswijk en de wijk Transvaal omdat hij een 'intolerante boodschap verkondigt'. Burgemeester Krikke heeft aangedrongen op dit gebiedsverbond vanwege de achtergrond van de imam. Zo is hij veroordeeld vanwege het sluiten van sharia-huwelijken.