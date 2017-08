Kunstwerk 'De Stijl' krijgt na 20 jaar eindelijk een plek in Leiden

LEIDEN - Twintig jaar heeft het geduurd, maar nu is er dan toch een begin gemaakt met de bouw van een uniek kunstwerk in Leiden. Vlakbij station Leiden Centraal komt een enorm kubistisch beeld van Theo van Doesburg te staan. De kunstenaar richtte in 1917 in Leiden het blad De Stijl op en daarmee was ook een belangrijke stroming in de kunst geboren.

Vrijdagochtend is de opbouw van het kunstwerk 'Vierkant in Vierkant' begonnen. 'We zijn er heel blij mee, want we hebben hier lang naartoe gewerkt', zegt Petra Hoogeveen van de stichting. 'En we wilden het per se dit jaar voor elkaar hebben.'Het is dit jaar namelijk precies 100 jaar geleden dat De Stijl door Van Doesburg werd opgericht in Leiden. Samen met Jan Wils ontwierp hij het kubistische beeld als inzending voor een prijsvraag voor het station in Leeuwarden. Het beeld werd nooit gebouwd, maar vanaf eind september is het dus wel in Leiden te zien.'We hadden het liefst gezien dat het op Stationsplein zou komen, maar deze plek is ook prima', vindt Hoogeveen. Het acht meter hoge kunstwerk komt in het plantsoen naast het Ibis-hotel te staan. Later gaat dat plantsoen deel uitmaken van het Singelpark dat Leiden aan het aanleggen is.