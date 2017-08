Hagenaar dreigt terras in brand te steken: 4 maanden de cel in

DEN HAAG - De Haagse rechtbank heeft een 49-jarige Hagenaar veroordeeld tot acht maanden cel, waarvan vier maanden voorwaardelijk. Hij zou op de Prins Hendrikstraat in Den Haag met een jerrycan in zijn hand gedreigd hebben een caféterras in brand te zetten.





De Hagenaar ontkende dat twee weken geleden tijdens de strafzitting. Volgens hem was de kroegbaas de agressieveling geweest. Die zou op hem afgestormd zijn, en naar hem uitgehaald hebben met zijn vuist. De verdachte zou alleen maar de jerrycan voor zijn hoofd gehouden hebben, om de vuistslag af te weren.



'Kroegbaas sloeg tegen jerrycan'



De kroegbaas sloeg volgens de verdachte zo hard tegen de jerrycan, dat de dop eraf vloog, en er benzine werd gemorst. Het OM geloofde dit verhaal twee weken geleden al niet,



Ook de rechtbank verwerpt het verhaal van verdachte dat hij zich alleen maar verdedigde. De rechter acht ook bewezen dat hij benzine heeft gesprenkeld.



