'Ontslag te zware straf voor ambtenaar die IS-tweet stuurde'

De gewraakte, inmiddels verwijderde tweet van Yasmina Haifi

DEN HAAG - Het voorwaardelijk ontslag dat ambtenaar en oud-raadslid in Den Haag Yasmina Haifi kreeg na een omstreden tweet over terreurgroep IS, is een te zware straf. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag.

Op 12 augustus vertuurde ze deze tweet: 'ISIS heeft niets met Islam te maken..is vooropgezet plan van zionisten die bewust Islam zwart willen maken'. Haifi wordt na het versturen



Tweet was vrijheid van meningsuiting



De rechtbank oordeelt nu dat de tweet onder de vrijheid van meningsuiting valt. Een schriftelijke berisping had in dit geval volstaan, aldus de rechtbank. Haifi is nu met het ministerie van Justitie in onderhandeling over een schadevergoeding.



