Voorbeschouwing ADO - Heerenveen: Groenendijk kiest gelijk voor creativiteit El Khayati

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk ruimt in de derde speelronde tegen SC Heerenveen direct een basisplaats in voor nieuwkomer Nasser El Khayati. De aanvallende middenvelder tekende deze week een 3-jarig contract en moet voor de nodige creativiteit op het middenveld gaan zorgen.

Door de schorsing van Wilfried Kanon zakt Danny Bakker een linie terug en komt er op het middenveld een plek vrij voor nieuwkomer El Khayati.Als je alleen al kijkt naar de aanval van Heerenveen met Zeneli, Odegaard en Reza, dan zie je dat die ploeg kwaliteit heeft. 'Ik heb op dit moment nergens over te klagen, behalve dat we twee wedstrijden verloren hebben. En dat is het belangrijkste in het voetbal, maar ik zie wel voldoende aanknopingspunten. Het waren ook geen wedstrijden waar we geen kansen hebben gecreëerd.'Op 24 september 2016 verloor ADO Den Haag met 3-0 van SC Heerenveen. Kanon opende de score in de eerste helft met een eigen doelpunt. De andere twee goals vielen in de staart van de wedstrijd. ADO raakte in die wedstrijd aanvoerder Aaron Meijers met een blessure kwijt. Hij keerde pas na de winterstop weer terug.De laatste overwinning van ADO Den Haag in eigen huis was in het seizoen 2012/2013. De Haagse club won met 2-1. Matchwinnaar werd toen Santi Kolk.De wedstrijd tussen ADO Den Haag tegen SC Heerenveen is live te volgen op 89.3 Radio West. Ook via Facebook, Twitter en Instagram is de wedstrijd te volgen.