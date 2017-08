Den Haag naar rechter om illegale moskee Fawaz

Stichting Qanitoen | Foto: ANP

DEN HAAG - De gemeente Den Haag sleept de stichting Qanitoen voor de rechter. Vrijdagmiddag maakte de gemeente bekend dat ze een kort geding aanspannen omdat in een pand van de stichting aan de Cillierstraat in Den Haag een illegale moskee zou huizen. Dat is volgens de gemeente in strijd met de erfpachtakte.





Vrijdag heeft de gemeente vastgesteld dat er



Gebiedsverbod



De omstreden imam Fawaz Jneid zou ook gepredikt hebben in het pand. Hij heeft inmiddels een gebiedsverbod opgelegd gekregen.



De gemeente zegt dat ze de stichting al vanaf begin juli op verschillende manieren hebben laten weten dat het pand alleen als bedrijfsruimte gebruikt mag worden. Vrijdag is er een brief gestuurd aan de stichting en aan drie bestuursleden. Het is nog niet bekend waneer de zitting dient.

Burgemeester Pauline Krikke had de stichting een ultimatum gegeven om te stoppen met gebedsdiensten in het pand, waar officieel een boekwinkel in zou huizen.Vrijdag heeft de gemeente vastgesteld dat er opnieuw gebedsdiensten plaatsvonden, schrijven zij in een persbericht. Daarom stappen ze nu naar de rechter. 'Mijn geduld met deze stichting raakt op', aldus Krikke.De omstreden imam Fawaz Jneid zou ook gepredikt hebben in het pand. Hij heeft inmiddels een gebiedsverbod opgelegd gekregen.De gemeente zegt dat ze de stichting al vanaf begin juli op verschillende manieren hebben laten weten dat het pand alleen als bedrijfsruimte gebruikt mag worden. Vrijdag is er een brief gestuurd aan de stichting en aan drie bestuursleden. Het is nog niet bekend waneer de zitting dient.