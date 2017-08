Zwaargewonde dakloze man gevonden in Maasdijk

(Foto: John van der Tol)

MAASDIJK - Een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijdag zwaargewond aangetroffen in Maasdijk. Rond 11.00 uur troffen voorbijgangers de man aan op de kruising van het Nollaantje met de Maasdijk.





De politie heeft in de buurt onderzoek gedaan, maar vooralsnog zonder resultaat. Getuigen wordt daarom verzocht zich te melden bij de politie via 0900 – 8844.



De politie is nu dringend op zoek naar getuigen omdat onduidelijk is hoe de man aan zijn verwondingen is gekomen. Onder Maasdijkers staat de plek ook wel bekend als de Benedendijk óf het Onderpad, aldus de politie.