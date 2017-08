Statenlid Verkoelen (CDA) na vertrek: 'Dit speelt al anderhalf jaar'

REGIO - Vrijdag werd ze per direct uit de fractie van het CDA in de Provinciale Staten van Zuid-Holland gezet: voormalig vice-fractievoorzitter Ellen Verkoelen. Toch zat ze vrijdagmiddag in de tram bij de speciale uitzending van Studio Haagsche Bluf met presentator Tjeerd Spoor. Verkoelen is uit de fractie gezet omdat ze politiek actief zou zijn geworden voor de partij 50PLUS. 'Dit speelt al anderhalf jaar', aldus Verkoelen, die haar overstapt ontkende tijdens de uitzending. 'Het zijn geruchten, maar die overstap heb ik niet gemaakt.'

Verkoelen zou volgens het CDA politiek actief zijn geworden voor 50PLUS in aanloop naar de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen, in maart volgend jaar. 'Uiteraard is het gewoon jammer dat ze kiest voor een andere partij', zei fractievoorzitter Meindert Stolk eerder al . 'Al een tijdje ging het gerucht rond dat ze voor een andere partij actief was. Dat vinden wij als fractie buitengewoon onwenselijk.'Maar Verkoelen ontkent vrijdag dat haar overgang naar de partij in kannen en kruiken is. Volgens haar zijn het geruchten. 'Zeker is dit nog niet', zegt Verkoelen. 'Die overstap heb ik niet gemaakt. Maar, ik sympathiseer wel met 50PLUS. Ze zijn interessant, want het is een nieuwe partij.'Wel zegt Verkoelen vrijdag dat ze min of meer gedwongen is. 'Je moet de vraag stellen waarom ik mij met dit soort dingen bezig ben gaan houden', legt ze uit. 'Ik ben zo'n politicus die met iedereen wil en moet kunnen samenwerken. Maar nu ben ik vrij, dus kan ik dan gaan doen.'Volgens de voormalige vice-voorzitter past 50PLUS wel in haar straatje. 'Zij zijn wel echt de nieuwe vorm van politiek. De politiek is aan het veranderen en daar ben ik blij om. We moeten niet alleen maar met de gevestigde partijen in zee, ondanks dat ik daar zelfs ook bijzat.'