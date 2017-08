Verdachte van cold case moord op Miriam Sharon blijft vastzitten

DEN HAAG - Daniel E. (53), die wordt verdacht van de moord op Miriam Sharon in 1990 in Den Haag, blijft in voorarrest. Zijn advocaat vroeg de Haagse rechtbank vrijdagmiddag tevergeefs om de Israëlische man vrij te laten.

Miriam Sharon, die ook uit Israël kwam, werd op 8 oktober 1990 dood aangetroffen in haar woning aan de Regentesselaan in Den Haag. Ze was toen 36 jaar oud en had twee kinderen. De moordenaar had haar met messteken in haar nek om het leven gebracht. De politie kon destijds de dader niet vinden.In 2016 werd Daniel E. aangehouden, nadat een zogenaamdvan de politie het onderzoek had heropend. Het DNA van E. was aangetroffen op een peuk en een schaartje dat de politie in 1990 in de woning van Miriam had veilig gesteld . Het coldcase-team gaat begin september naar Israël om te kijken of er onder de vingernagels van het stoffelijk overschot van Miriam ook DNA zit van Daniel E. Haar lichaam zal opgegraven worden De advocaat van Daniel E. betwijfelt of dat onderzoek iets oplevert. Onderdeel van het Joodse begrafenisritueel is immers dat ook vingernagels worden schoongemaakt, beweerde hij vrijdagmiddag bij de Haagse rechtbank. 'De kans dat er iets uit Israël komt dat extra bewijs oplevert is nul komma nul.'De advocaat verwacht dat de rechtbank E. uiteindelijk zal vrijspreken. Omdat de verdachte inmiddels een jaar vastzit, was het de hoogste tijd dat de rechtbank zijn voorarrest zou opheffen. De rechtbank vindt echter dat er nog steeds een ernstige verdenking is tegen de Israëliër. Daarom blijft hij vast tot 30 oktober, de dag van de inhoudelijk behandeling van de moordzaak.Het OM zal dan moeten bewijzen dat Miriam Sharon met voorbedachte rade om het leven is gebracht door E. De officier van justitie moet aantonen dat de verdachte van tevoren een plan had opgevat om haar te vermoorden. Als blijkt dat de man haar in een opwelling heeft gedood, omdat hij woedend werd, dan heeft hij zich alleen schuldig gemaakt aan doodslag. Doodslag is na 27 jaar al verjaard, zodat de verdachte dan vrijuit zou gaan. Moord met voorbedachte rade is na zo'n lange tijd nog steeds niet verjaard.