Kamervragen over ontslag en vertrekpremie HWW in Den Haag

DEN HAAG - Na vragen in de Haagse gemeenteraad, worden er nu ook in de Tweede Kamer vragen gesteld over de Haagse zorginstelling HWW Zorg. Lilian Marijnissen van de SP heeft vrijdag schriftelijke vragen aan staatsecretaris van Rijn gesteld.

De vragen die Marijnissen stelt gaan over de acties van de medewerkers van HWW tegen het bestuur en over de dreigende ontslagen. Ook stelt zij vragen over het salaris van voormalig bestuursvoorzitter Van Atteveld. Zij ontving vorig jaar een salaris van 135.668 euro euro en een vertrekpremie van 75.000 euro.Half augustus leidde de spanningen tussen het bestuur en medewerkers van HWW tot boze reacties in de Haagse gemeenteraad. De Haagse Stadspartij, Groep de Mos/Ouderenpartij en de Partij van de Arbeid kaarten de problemen toen aan.Medewerkers HWW voerden in augustus een paar keer actie tegen de voorgenomen ontslagen bij de zorgverlener. Samen met vakbond FNV stelden zij een zwartboek op waarin het beleid van HWW aan de kaak werd gesteld.Lilian Marijnissen vraagt tot slot aan de staatsecretaris of hij bereid is in te grijpen om de problemen bij HWW zo snel mogelijk op te lossen.