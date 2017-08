Brand op balkon in Den Haag

DEN HAAG - Aan de Loosduinsekade in Den Haag heeft vrijdagavond korte tijd brand gewoed. De brand zou zijn ontstaan op het balkon van een woning op de bovenste verdieping. De Loosduinsekade is door de brand een tijdlang afgesloten geweest. Dat meldt nieuwswebsite Regio15.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Wel bestonden er vermoedens dat er dieren in de woning aanwezig waren, maar dat is niet bevestigd.Volgens een woordvoerder van de brandweer betrof het een 'kleine brand'. Over de oorzaak van de brand kon de woordvoerder niets zeggen.