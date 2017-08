Gamemuseum in oude V&D Zoetermeer

(Foto: Retro Planet)

DEN HAAG - Het voormalige pand van de V&D in Zoetermeer krijgt een nieuwe bestemming. In het gebouw komt een museum voor arcadegames.

Zo'n 1.000 vierkante meter van het pand aan het Theaterplein gaat, als het goed is in oktober, open voor publiek. De overige 600 meter van de benedenverdieping zal gebruikt worden als opslag. De gemeente Zoetermeer ondersteunt het plan met 60.000 euro, zegt initiatiefnemer Hasan Tasdemir.



Bezoekers maken tijdens het spelen kennis met de geschiedenis van de videogame, legt Tasdemir uit. 'Je kunt games spelen van de jaren 80 tot en met de nieuwste spellen', vertelt hij. In de hal moeten zo'n 60 tot 80 apparaten komen.



Straatbeeld



De gamehal komt er voor ongeveer een jaar. 'Het daadwerkelijke plan is dat er uiteindelijk een nog veel groter videogame-museum komt.' Hoe groot dat moet worden en waar het museum dan komt, is nog niet bekend.



Volgens Tasdemir is er veel behoefte aan een gamehal. 'Ten eerste zijn mensen opnieuw op zoek naar vermaak. Ten tweede zijn zijn de gamehallen onterecht uit het straatbeeld verdwenen. Mensen hebben altijd veel plezier gehad in de arcadehal.'



Bezoekers moeten entree betalen om binnen te komen.