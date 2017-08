TERUGKIJKEN: TV West Sport op vrijdag met Danny Buijs

Danny Buijs te gast in TV West Sport

DEN HAAG - TV West Sport is er vanaf het nieuwe seizoen op vrijdag en zondag. We kijken niet meer terug op wat er in het weekend op sportief gebied allemaal gebeurde, maar blikken juist vooruit. In een nieuwe studio. Oud-ADO Den Haag-speler Danny Buijs was vrijdag in de eerste uitzending onze gast.







Samen met presentator Menno Tamming praat Buijs onder andere over de selectie van ADO Den Haag. Hoe ver gaat deze ploeg het volgens hem schoppen? De tweede divisie komt aan bod, waar Buijs als trainer met Kozakken Boys actief in is. Verder praten Jim van der Deijl en Herman Nanninga je bij over de ontwikkelingen bij ADO en in het amateurvoetbal. En onze nieuwe razende reporter Joop Buyt gaat op bezoek bij Kees Jansma.