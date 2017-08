Geen videoscheidsrechter? Geef de vierde man dan een FOX-abonnement

DEN HAAG - Als de vierde man op vrijdag 11 augustus tijdens ADO Den Haag tegen FC Utrecht een televisie met een abonnement van FOX Sports naast zich had gehad, dan had hij tien seconden na het openingsdoelpunt van FC Utrecht-aanvaller Cyriel Dessers aan de bel kunnen trekken en scheidsrechter Ed Janssen kunnen vertellen dat het buitenspel was. Waarom maakt de KNVB bij wijze van tussenoplossing toch geen gebruik van de beelden van FOX?

Deze tussenoplossing is natuurlijk op alle wedstrijden van toepassing. Neem bijvoorbeeld de overtreding van NAC-speler Rai Vloet op PSV-speler Marco van Ginkel. Scheidsrechter Pol van Boekel trok geen kaart, maar als u dan zijn vierde man zou zijn en u ziet tien seconden na het incident onderstaande beelden. Laat u het dan ook onbestraft?Het wordt dus tijd voor een tussenoplossing, want vanwege de hoge aanschafkosten kan de KNVB nog niet starten met het invoeren van een videoscheidsrechter bij alle eredivisiewedstrijden. Het wordt nu bij wijze van experiment toegepast op enkele wedstrijden, voornamelijk bekerwedstrijden, maar dat is natuurlijk volledige willekeur.De tijdelijke oplossing met beelden van FOX Sports is dus zo gek nog niet. ‘Er worden fouten gemaakt en ik denk dat wij die eruit moeten halen zo ver dat kan met beelden. Laten we dat alsjeblieft zo snel mogelijk doen’, zegt voormalig scheidsrechter Pieter Vink.‘Dit mag een scheidsrechter niet gebruiken. De beelden zijn er en laten we ze alsjeblieft gebruiken. Maar die toestemming is er niet van de UEFA en de FIFA. De KNVB en de scheidsrechters zouden echt niets anders willen.’‘Als je toestemming zou kunnen krijgen, zou dat mooi zijn. Dan moet je wel goede afspraken maken. Waar staan de camera’s, wie zit er achter de knoppen, wordt alles objectief weergegeven en kan het in een fractie van een paar seconden.’‘Ja, dat is fantastisch. Bij het hockey hebben ze een hele progressieve. Die proberen aan het begin van de competitie ook gewoon dingen en kijken dan na tien wedstrijden of het goed is of niet. Als blijkt dat het niet werkt, dan draaien ze het weer terug. Ik vind dat fantastisch, zo zou het bij voetbal ook moeten.’De Duitse competitie is dit seizoen gestart met de videoscheidsrechter, maar is na twee speelronden alweer gestopt vanwege technische problemen in diverse stadions. Vink verwacht dat het WK in 2018 het officiële startschot zal zijn voor de videoscheidsrechter. ‘Daarna zijn we los’, aldus de voormalige arbiter.