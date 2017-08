ADO Den Haag last oefenwedstrijd tegen SJC in

DEN HAAG - ADO Den Haag speelt tijdens de interlandbreak een oefenwedstrijd. Aanstaande dinsdag komt de ploeg van Fons Groenendijk in actie tegen zondaghoofdklasser SJC uit Noordwijk.

Het duel wordt gespeeld in het Cars Jeans Stadion en begint om 19.30 uur. De Eretribune is opengesteld voor publiek en de entree is gratis.