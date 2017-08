A20 richting Gouda enige tijd afgesloten

Drukte in de file (Foto: archief)

GOUDA - De A20 bij Rotterdam richting Gouda is zaterdag enige tijd afgesloten geweest. Er was een ongeluk gebeurd waarbij enkele auto's betrokken waren. Behalve dat de auto's moesten worden geborgen, deed de politie ook onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Het ongeluk ontstond doordat een wagen met pech op de linkerrijstrook stil kwam te staan. Een aantal auto's reed daar bovenop. Zeker één persoon raakte gewond. Er waren veel hulpdiensten en een traumahelikopter aanwezig. Verkeer moest vanaf het Terbregseplein omrijden.