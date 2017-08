Opstelling ADO: El Khayati in de basis tegen Heerenveen

DEN HAAG - Nasser El Khayati heeft bij zijn terugkeer direct een basisplaats gekregen van ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk. Hij moet het Haagse middenveld van wat extra creativiteit voorzien in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Daardoor schuift Danny Bakker een linie terug naar de verdediging, waar hij de geschorste Wilfried Kanon vervangt.

Kanon kreeg bij het bezoek aan AZ (2-0 nederlaag ) nog voor de rust een rode kaart en verliet huilend het veld. Naderhand noemde hij AZ-captain Ron Vlaar in zijn boosheid een 'acteur' . Aan een schorsing ontkwam de Ivoriaanse verdediger echter niet.De terugkeer van El Khayati is een opsteker voor ADO. De versterking van Queens Park Rangers tekende woensdag een driejarig contract bij de Haagse club.Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Bakker, Meijers; Immers, Gorter, El Khayati; Becker, Johnsen, Lorenzen.Van der Steen; Dumfries, Høegh, Pierie, Woudenberg; Schaars, Kobayashi, Thorsby; Ødegaard, Reza, Zeneli.Het eredivisieduel ADO Den Haag - SC Heerenveen is zaterdagavond vanaf 19.45 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Herman Nanninga en Aad Kila doen verslag vanuit het Cars Jeans Stadion. De wedstrijd is ook te volgen via Facebook Twitter en Instagram