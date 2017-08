ADO Den Haag blijft puntloos na nederlaag tegen SC Heerenveen

Lex Immers in een luchtduel met Kik Pierie tijdens ADO - Heerenveen. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Een jaar nadat ADO Den Haag in hosannastemming verkeerde met negen punten uit de eerste drie duels, ziet de wereld er helemaal anders uit voor de Hagenaars. In eigen stadion werd zaterdagavond verloren van SC Heerenveen: 1-2. Daardoor staat ADO na drie speelronden in de eredivisie nog steeds op nul punten.