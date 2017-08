Twee gewonden bij schietincident woonwagenkamp Alphen aan den Rijn; verdachte voortvluchtig

ALPHEN AAN DEN RIJN - Bij een schietincident bij een woonwagenkamp aan het Goudse Rijpad in Alphen aan den Rijn zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar één verdachte, van wie de identiteit bekend is.

Volgens een politiewoordvoerder is er een 'grootscheepse zoekactie' gaande naar de verdachte. Bij een inval in zijn woning is hij nog niet aangehouden.De omgeving van het woonwagenkamp is afgezet. Naar de plek van het schietincident is ook een politiehelikopter gestuurd. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Ook de aanleiding van het schietincident is niet bekend. De politie doet onderzoek.