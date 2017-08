Loting KNVB Beker: ADO naar Feyenoord, Scheveningen ontvangt Ajax

DEN HAAG - De loting voor het KNVB Bekertoernooi heeft zaterdagavond een aantal fraaie affiches opgeleverd. Zo mag derdedivisionist Scheveningen thuis aantreden tegen Ajax. ADO Den Haag reist af naar De Kuip voor een ontmoeting met landskampioen Feyenoord. Er kwam ook een Bollenstreekderby uit de koker: tweededivisieclub Katwijk is gastheer voor hoofdklasser Ter Leede uit Sassenheim.

Rijnsburgse Boys, dit jaar debuterend in de tweede divisie, krijgt bezoek van eredivisionist Heracles Almelo. VVSB uit Noordwijkerhout, dat vorig seizoen een bekersprookje beleefde door de halve finale van het bekertoernooi te bereiken, lootte ditmaal een thuiswedstrijd tegen Jupiler League-ploeg Telstar.FC Lisse treft een minder zware tegenstander: de kersverse tweededivisionist krijgt hoofdklasser Hoek op visite. De Katwijkse derdedivisieclub Quick Boys kan zich opmaken voor een thuisduel met eerstedivisionist FC Volendam. Voor hoofdklasser Noordwijk ligt op eigen veld een krachtmeting met Fortuna Sittard (eerste divisie) in het vooruitzicht.Scheveningen - AjaxKatwijk - Ter LeedeFeyenoord - ADO Den HaagVVSB - TelstarNoordwijk - Fortuna SittardRijnsburgse Boys - Heracles AlmeloFC Lisse - HSV HoekQuick Boys - FC VolendamAmateurclubs spelen thuis tegen de verenigingen uit het betaalde voetbal. In de verlenging van alle bekerduels mogen trainers dit seizoen een vierde wissel toepassen. Alle duels in de eerste ronde worden op 19, 20 en 21 september afgewerkt.