ADO-trainer Fons Groenendijk na derde nederlaag op rij: 'Niet in paniek raken'

DEN HAAG - Met drie nederlagen op rij beleeft ADO Den Haag niet bepaald een droomstart. Na het verlies op eigen veld van SC Heerenveen (1-2) staan de Hagenaars vooralsnog stijf onderaan in de eredivisie. 'Je kan wel spreken van een valse start natuurlijk', geeft ADO-trainer Fons Groenendijk toe tegenover Omroep West.

De oefenmeester vervolgt: 'Je kan in allerlei excuses vluchten, daar hou ik niet zo van. Het is zoals het is. Het moet beter de komende weken, dat weten we allemaal en daar gaan we ook hard aan werken.' Er zijn volgens hem wel oorzaken aan te wijzen. Nieuwe spelers inpassen bijvoorbeeld, die bovendien fitter moeten worden. En verbeteren van het samenspel.'Maar dat mag natuurlijk niet te lang duren, want dan loop je te veel schade op. Het is nu allemaal nog wel te overzien, we hebben nog heel veel wedstrijden. Vorig jaar hadden we er maar twaalf toen ik kwam en toen hebben we het ook gedaan . Nu hebben we er 31. Dus ik ga niet in paniek raken. Alleen het is een vervelende start, dat wel.'Voor aanvoerder Aaron Meijers had het duel met Heerenveen een dubbele lading. De linksback liep vorig seizoen een kruisbandblessure op, waardoor hij maandenlang uit de roulatie lag. Het weerzien met de Friezen was zijn 150ste duel voor ADO, een mijlpaal. 'Daar ben ik totaal niet mee bezig geweest', meent Meijers. 'Dat boeit me nu ook vrij weinig. Het is zeker een mooi aantal. Maar daar heb je nu helemaal niet zoveel aan.'Nasser El Khayati mocht bij zijn terugkeer beginnen als basisspeler. Halverwege de tweede helft werd hij gewisseld. 'Na een minuut of 60-65 voelde ik mijn benen al. Dus ik dacht dat het beter was om eruit te komen', aldus de middenvelder. Of een vrij weekend hem goed uitkomt? 'Nou, ik heb liever wel een wedstrijd. Dan kom je toch in je ritme. Maar het is goed dat ik nu deze wedstrijd in de benen heb. En dan een weekendje vrij. Dat is altijd goed, om daarna naar Willem II te gaan.'