Nieuw gemeentehuis Westland vanaf maandag open

Foto: WOS

WESTLAND - Inwoners van de gemeente Westland kunnen maandag terecht in het nieuwe gemeentehuis voor onder meer het aanvragen of ophalen van hun paspoort. Vanaf maandag is het nieuwe gebouw aan de Verdilaan in Naaldwijk geopend.





Het oude gemeentehuis aan de Stokdijkkade houdt vanaf dan de deuren gesloten. Naast burgerzaken vergadert ook de Westlandse gemeenteraad in het nieuwe stadhuis. Een paar kilometer verderop, op de plek van het vroegere Westland College, staat het kantoor voor ambtenaren.