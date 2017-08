Neergeschoten mannen schietpartij woonwagenkamp komen uit Alphen aan den Rijn

ALPHEN AAN DEN RIJN - De mannen die zaterdagavond werden neergeschoten op het Alphense woonwagenkamp aan het Goudse Rijpad komen uit Alphen aan den Rijn. De politie meldde eerder dat de slachtoffers uit Gouda kwamen.

De twee slachtoffers zijn 22 en 41 jaar oud. De mannen zouden niet in levensgevaar verkeren.De politie heeft ondanks een massale klopjacht en een inval een woning aan het Compierepad in Alphen aan den Rijn nog geen verdachte aangehouden. De identiteit van de verdachte is bekend en daarom verwacht de politie om hem binnenkort alsnog aan te houden. De auto van de dader is aangetroffen in een sloot bij het woonwagenkamp.Het is nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de schietpartij. Ook kan de politie nog niets zeggen over link tussen de slachtoffers en de verdachte. De politie gaat zondag opnieuw een poging doen om de verdachte aan te houden.