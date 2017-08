Automobilist (27) ramt geparkeerde auto en overlijdt na nog een botsing

Foto: John van der Tol

DEN HAAG - Een 27-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag overleden na een auto-ongeluk op de Margaretha van Hennebergweg in Den Haag. Dat meldt de politie. De man had vlak voor het dodelijke ongeluk een geparkeerde auto geramd op het Rietvoorndaal.

Rond drie uur kreeg de politie melding van getuigen die een auto met hoge snelheid hoorden rijden en vervolgens een enorme knal hadden gehoord. De man was met zijn auto tegen een paal tot stilstand gekomen. De automobilist was toen de politie aankwam al uit zijn auto gehaald door omstanders.



De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In de nacht bezweek de man aan zijn verwondingen.





Omstanders



De politie is op zoek naar omstanders die de man hielpen direct na het ongeluk. Het zou gaan om twee Poolse mannen in een wit busje die op de Margaretha van Hennebergweg reden toen zij de verongelukte auto zagen.