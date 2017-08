Westlandia ternauwernood langs tien man Hercules

NAALDWIJK - Westlandia heeft zondag het eerste duel van het nieuwe seizoen ternauwernood gewonnen. De ploeg van Edwin Grünholz stond bij rust op een comfortabele 3-0 voorsprong, maar zag tegenstander Hercules op 3-3 komen. Uiteindelijk trok Westlandia het duel vlak voor tijd toch nog over de streep: 4-3.

Patrick Batist opende vanaf de penaltystip de score. Hercules moest verder met tien man en incasseerde drie minuten later ook een tweede tegentreffer. Adnan Bajic schoot een vrije trap fraai binnen. Vlak na rust nam Remon van Bochoven de 3-0 voor zijn rekening.Er leek voor Westlandia eigenlijk geen vuiltje aan de lucht, maar toch werd het nog spannend. Fouad Belarbi was twee keer vlak achter elkaar doeltreffend en maakte er weer een open wedstrijd van. Oskar van Logtestijn schoot Hercules langszij en dacht met zijn goal een punt te redden voor zijn ploeg. Anwar Beeldstro maakte zijn doelpunt echter niets meer waard: 4-3.In TV West Sport zie je vanavond een samenvatting van dit duel. Vanaf 20.00 uur, direct na Studio Sport. In deze uitzending komen ook de duels die zaterdag in de tweede divisie en derde divisie gespeeld zijn aan bod.1-0 Batist (strafschop), 2-0 Bajic, 3-0 Van Bochoven, 3-1 Belarbi, 3-2 Belarbi, 3-3 Van Logtestijn, 4-3 Beeldstro