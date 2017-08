HBS verliest van OFC en gaat met lege handen naar huis

HBS-speler Mike de Geer aan de bal (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - HBS is zondagmiddag op bezoek bij OFC met lege handen van het veld gestapt. In Oostzaan kwamen de Hagenaars nog wel op voorsprong, maar na een rode kaart van HBS sloeg de thuisploeg toe: 2-1.

Mike de Geer liet oud-Katwijk-doelman Atam Koroglu al na zeven minuten spelen kansloos. Uit het niets nam de HBS-aanvaller de bal op de pantoffel en schoot hard binnen. Na de openingsgoal waren de kansen voor OFC. Een strafschop werd gemist, maar voor de thee was het toch tweemaal raak.



Bij HBS moest Mike Tros vlak voor rust het veld met rood verlaten. De Hagenaars moesten het de gehele tweede helft daarom doen met tien man. Tegengoals vielen er niet, maar zelf scoren lukte HBS ook niet.



Samenvatting



Vanavond vanaf 20.00 uur zie je in TV West Sport een samenvatting van dit duel. In deze uitzending ook aandacht voor de wedstrijden die zaterdag in de tweede divisie en derde divisie gespeeld zijn.



Scoreverloop OFC - HBS 2-1 (2-1): 0-1 De Geer, 1-1 Kramer, 2-1 Ottenhoff