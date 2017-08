Quick te sterk voor De Meern in seizoensopening

Quick in de voorbereiding tegen Ter Leede (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - Promovendus Quick is het debuutjaar in de derde divisie met een overwinning begonnen. De Meern, een andere debutant in de competitie, werd met 2-1 verslagen. Alle goals vielen uit dode spelmomenten.

De thuisploeg kwam na een kwartier op voorsprong dankzij een doeltreffend schot van Can Memisoglu. De Meern-speler Giovanni Nicolaas herstelde niet veel later het evenwicht.



Na rust bleef de 1-1 lang op het scorebord staan en was het de grote vraag of er een winnaar zou komen. Die kwam er. Acht minuten voor het eind gaf Joost de Gelder het laatste zetje en bezorgde Quick de winst.



TV West Sport



In TV West Sport zie je vanavond een samenvatting van dit duel. Vanaf 20.00 uur, direct na Studio Sport. In deze uitzending komen onder andere ook de duels die zaterdag in de tweede divisie en derde divisie gespeeld zijn aan bod.



Scoreverloop Quick - De Meern 2-1 (1-1): 1-0 Memisoglu, 1-1 Nicolaas, 2-1 De Gelder