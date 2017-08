Hockeymannen vechten zich langs België en pakken goud op EK hockey

LEIDERDORP - De Nederlandse hockeyers van bondscoach Max Caldas uit Leiderdorp hebben de Europese titel gepakt. Bij de rust keek de thuisploeg in de finale nog tegen een achterstand aan van 0-2. Op karakter en kwaliteit knokte de titelhouder zich terug: 4-2.

Dankzij treffers van Robbert Kemperman en Mirco Pruyser begonnen beide teams met een gelijke stand (2-2) aan het vierde en laatste kwart. Daarin schoot Mink van der Weerden zijn ploeg uit de zevende strafcorner op voorsprong. Pruyser besliste het duel in de laatste minuut met zijn zesde EK-treffer. Daarmee nam Oranje tevens wraak voor de unieke verliespartij maandag tegen België in de poulefase (0-5).Voor Nederland was het de vijfde Europese titel. Eerder veroverde Oranje het EK-goud in 1983, 1987, 2007 en 2015. België wacht door de sensationele nederlaag nog altijd op de eerste internationale hoofdprijs.Tijdens de finale kwamen HGC-spelers Sam van der Ven (keeper) en Jorrit Croon in actie. Die laatste werd uitgroepen tot talent van het toernooi.