Toch nog honderden bezoekers Reggaeton Beach Festival na ticketdump

Reggaeton Beach Festival (Beeld: Omroep West)

DEN HAAG - Het omstreden Reggaeton Beach Festival in het The Hague Beach Stadium heeft zaterdag toch nog honderden bezoekers getrokken. Van tevoren was er veel kritiek op de organisatie van het festival op het strand van Scheveningen: vooraf aangekondigde artiesten bleken helemaal niet te komen.





Ondanks de ophef kwamen er zaterdag honderden mensen naar het Scheveningse strand. Het festival is rustig verlopen. Op sociale media klaagden mensen nog wel over het ontbreken van grote namen. De organisatie was niet bereikbaar voor commentaar.

Kaartjes voor het festival op het strand van Scheveningen werden eerder deze week massaal gedumpt door de grote onduidelijkheid over de line-up. Namen als Farruko, Genta de Zona en de Amerikaanse hoofdact Omega waren namelijk aangekondigd, maar bleken helemaal niet te kunnen.