Massale vissterfte in Voorschoten door riooloverstort

Archieffoto

VOORSCHOTEN - Er liggen dode vissen in het water langs de Krimkade in Voorschoten. De vissen zijn overleden door riooloverstort. De gemeente adviseert om voorlopig niet het water in te gaan.

Het rioolstelsel is door hevige regenval vol met water te komen staan. Bij een te groot aanbod regenwater stroomt dat water via zogenaamde overstorten in het oppervlaktewater, zodat afvalwater niet op straat komt.



Door deze noodmaatregel is de waterkwaliteit slechter. De vissen zijn hierdoor overleden. De gemeente en een aannemer ruimen de vissen op. Ook zijn er borden met daarop 'verboden te vissen' geplaatst. Maandag worden de resten van het riooloverstort verwijderd en kan de waterkwaliteit zich weer herstellen.