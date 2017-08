Twee Europese titels voor menner IJsbrand Chardon

Foto: ANP

DEN HOORN - IJsbrand Chardon heeft zondag in Zweden de Europese titel gewonnen bij het vierspannen. Dat meldt mediapartner WOS. De menner uit Den Hoorn won ook goud in de landenwedstrijd, samen met Koos de Ronde en Theo Timmerman.

De top zes na de marathon veranderde niet meer in de afsluitende vaardigheidsproef. Toch was het bij laatste starter IJsbrand Chardon nog even heel spannend. Chardon wilde zijn paarden goed de piste laten zien en de schrik sloeg de Nederlandse kolonie om het hart toen Chardon bijna te laat van start ging.



Chardon gebruikte de maximaal toegestane 45 seconden om van start te gaan, maar reed vervolgens een goede vaardigheid en zo stelde hij het goud veilig. Dressuurruiter Patrick van der Meer uit Naaldwijk eindigde zaterdag bij het EK op de negentiende plaats.