Roy Korving naar kwartfinales WK boksen

Bokser Roy Korving. (Foto: Orange Pictures)

WADDINXVEEN - Bokser Roy Korving heeft zich zondag in de klasse tot 91 kilogram geplaatst voor de kwartfinales van de WK boksen in Hamburg. Hij versloeg met moeite de Wit-Rus Vladislav Smiajlikav (3-2). In de eerste ronde was hij vrijgeloot. De Waddinxvener treft in zijn kwartfinale de Oezbeek Sanjar Toersoenov.

Max van der Pas, die uitkomt in de klasse tot 75 kilo, werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Kamran Sjachsoevarly. Hij bood goed partij tegen de als vierde geplaatste bokser uit Azerbeidzjan, die eerder deze zomer zilver behaalde op de EK in Oekraïne en verloor nipt met 2-3. Hij dwong zijn tegenstander in de derde ronde tot het nemen van acht tellen rust.



Eerder bereikte Enrico Lacruz overtuigend de tweede ronde van de WK. In de klasse tot 60 kilogram versloeg hij de Amerikaan Delante Johnson op punten: 5-0. Lacruz komt maandag uit tegen drievoudig wereldkampioen Estrada Lazaro Alvarez uit Cuba.