Mortieren en nitraatbommen: man aangehouden na afsteken illegaal vuurwerk

(Foto: ANP)

LEIDSCHENDAM - Oud en Nieuw viel dit jaar vroeg voor een 34-jarige Leidschendammer. De man werd zaterdag aangehouden nadat hij zwaar vuurwerk afstak op de Dobbelaan.

De man zou rond 23.00 uur een vuurwerkbom hebben afgestoken. Toen agenten eropaf gingen, werd er vanaf het Kennedyplein een mortier afgestoken.



Een getuige meldde dat de verdachte na de vorige knal ook was weggerend, waarna hij werd aangehouden.



81 nitraatbommen



Met toestemming van de verdachte namen agenten een kijkje in de kelderbox van de man. Daar werden negen mortieren, dertien vlinderbommen en 81 nitraatbommen gevonden. Het vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd.



Tegen de verdachte is proces-verbaal opgemaakt.