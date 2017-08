Man gewond na ernstig bedrijfsongeval met slijptol

Foto: Regio15

DEN HAAG - Een man is zondagavond bij een bedrijfsongeval in een garage aan de Zonweg in Den Haag zwaargewond geraakt. Volgens nieuwssite Regio15 heeft het slachtoffer met een slijptol zijn nek en hals geraakt. Hoe dit kon gebeuren is nog onduidelijk.

De zwaar bloedende man zou volgens Regio15 na het ongeval in paniek naar de overkant van de straat zijn gelopen en daar in elkaar zijn gestort.



De politie kan alleen bevestigen dat zich op de Zonweg een bedrijfsongeval heeft voorgedaan en dat het slachtoffer naar het ziekenhuis is vervoerd. De politie doet onderzoek op de locatie.