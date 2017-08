LIVEBLOG: Grote brand in Den Hoorn

Foto: Regio15

Gas en elektra op het terrein is inmiddels afgesloten.Burgemeester Rodenburg heeft contact opgenomen met de eigenaren van de bedrijven die bij de brand betrokken zijn om ze bij te praten over de situatie.Er zijn elf bluswagens en vier hoogwerkers ingezet om de brand te blussen. Een politiehelikopter cirkelt op dit moment boven de brand om overzichtsbeelden te maken.De brandweer laat weten dat zeker één pand als verloren kan worden beschouwd. In dat pand bevinden zich in ieder geval een kledinginzamelingsbedrijf en een scooterbedrijf.Wethouder Annemiek de Goede heeft op Twitter gereageerd op de brand.Het pand is een vlammenzee.Nog steeds grote rookwolken.De Veiligheidsregio Haaglanden ziet nog geen reden voor het afsluiten van de A4, het zicht op de weg is nog goed. Wel is de Woudseweg tussen de Rijksstraatweg en de Harnaschdreef afgesloten voor alle verkeer.De brandweer zet in op het behouden van de omliggende panden.Bekijk hier de eerste videobeelden van dichtbij:Monteurs van Westland Infra gaan gas en elektra afsluiten.Er zijn explosies gehoord. Dit was geen vuurwerk. De brandweer denkt dat er mogelijk gasflessen ontploft zijn.Burgemeester Arnoud Rodenburg laat op Twitter weten ter plaatste te zijn.De brandweer roept op ramen en deuren te sluiten in de omgevingGeen gewonden, meldt de brandweerNog meer beelden van de rookwolk:In de wijde omtrek is de brand te zien. De brandweer heeft inmiddels opgeschaald naar GRIP1. De brand zou woeden in het dak van het pand.Een brandweerwoordvoerder ter plaatse bevestigt dat het om een grote, uitslaande brand gaat. Hoeveel bedrijven betrokken zijn, is nog onduidelijk.Op eerste beelden is te zien dat de vlammen uit het pand slaan. In de omgeving zijn grote rookwolken te zien. Omstanders zeggen ook explosies te horen.