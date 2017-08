Brand Den Hoorn onder controle, nablussen duurt tot 12.00 uur

DEN HOORN - De brand in een bedrijfspand in Den Hoorn is onder controle, laat een brandweerwooordvoerder weten. Maandagochtend rond 7.15 was dat het geval. Het nablussen duurt nog tot ongeveer 12.00 uur. Twee uur daarna mogen ondernemers het terrein op.

Het vuur brak zondag rond 23.00 uur uit in het pand aan de Hooipolderweg. De brandweer was met elf bluswagens en vier hoogwerkers het vuur aan het bestrijden.Een deel van het pand wordt gesloopt vanwege instortingsgevaar. Vanwege de brand was de Woudseweg in Den Hoorn tussen de Rijkstraatweg en de Harnasdreef afgesloten voor alle verkeer.De rook trok zondagavond over de A4 en over agrarisch gebied. Het advies is uit de rook te blijven. Maandagochtend was er alleen nog in de directe omgeving enige rookoverlast.In de loods zitten verschillende bedrijven, waaronder een kledinginzameling en een scooterleasebedrijf. De burgemeester van Midden-Delfland, Arnoud Rodenburg, was ter plekke. Hij sprak onder meer met ondernemers die op hetzelfde bedrijventerrein een pand hebben.