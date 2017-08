'We hadden één minuut de tijd om onze spullen van de brand te redden'

DEN HOORN - Nog nahijgend staat hij buiten. Een ondernemer die zijn zaak heeft in het bedrijfspand aan de Hooipolderweg in Den Hoorn. Zondag brak daar brand uit en natuurlijk haastte hij zich naar het pand om te kijken of er nog iets te redden viel.

Bij het stuk van de loods waar zijn bedrijf zat, woedde op dat moment nog geen vuur . Toch mocht hij van de brandweer niet naar binnen. 'Alle begrip, maar zeer frustrerend', vertelde de ondernemer aan Omroep West. 'Als ik maar iets van mijn administratie kon redden....'Korte tijd later mocht de man onder begeleiding van de brandweer heel even zijn bedrijf binnen. 'We hadden één minuut, en een minuut is een kwestie van alles onder je armen pakken, draden eruit trekken en naar buiten rennen.' Enigszins opgelucht besluit hij, 'alles is er in ieder geval uit om straks door te gaan'.De meeste ondernemers die hun zaak in het bedrijfspand hebben, zijn niet zo gelukkig. Het pand is verwoest door de brand en alles kan als verloren worden beschouwd. Burgemeester Arnoud Rodenburg is ter plekke en praat met de ondernemers om te kijken wat er nu voor hen gedaan kan worden. Het gaat om zeven á acht bedrijven. 'De schade is enorm', vertelt de burgemeester, 'het moet om miljoenen gaan.'