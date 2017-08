Het Kyocera Stadion van ADO Den Haag is niet meer

DEN HAAG - Na zeven seizoenen is het deze week voorbij. Het Kyocera Stadion van ADO Den Haag verandert vrijdag in het Cars Jeans Stadion. De letters van het Kyocera Stadion worden maandag weggehaald.

In mei werd bekend dat Cars Jeans de nieuwe hoofdsponsor van de Haagse voetbalclub zou worden. Volgens de directie van ADO Den Haag zou het gaan om de grootste sponsordeal uit de clubhistorie. Hoeveel de club voor de naamsverandering krijgt, wil ADO niet zeggen. Eerder zei directeur Cees van Bueren: 'Het is een behoorlijk budget, maar we hebben het er graag voor over.'In 2011 kreeg het toenmalige ADO Den Haag-stadion de naam Kyocera Stadion.