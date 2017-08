Help hongerende hondjes (en katjes) Haaglanden met dierenvoer

DEN HAAG - Soms komt er een hulpvraag binnen die je niet kunt weigeren. De vraag van Geertje Kranen uit Den Haag was er ook zo een. Een aantal jaren geleden richtte ze de Voedselbank Haaglanden voor dieren op. Dierenbezitters die in de schuldhulpverlening zitten kunnen eens in de week langskomen om eten voor hun huisdier(en) te halen. Maar inmiddels staan er zo veel dieren ingeschreven dat de honden en katten nog maar de helft van het voedsel krijgen dat ze nodig hebben.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Meer dan 100 katten, zo'n 70 honden, ruim 110 vogels en andere dieren zoals konijnen en baardagamen zijn van de dierenvoedselbank Haaglanden afhankelijk. Er zijn mensen die zeggen dat deze dieren beter afgestaan kunnen worden, maar een huisdier kan juist in crisistijden veel troost bieden.



Bovendien kost het veel geld om een een dier naar het asiel te brengen en dat geld hebben deze mensen juist niet. Geprobeerd wordt wel te bemiddelen om dieren af te staan maar dat lukt dus lang niet altijd. Mensen mogen twee jaar lang gebruik maken van de Dierenvoedselbank. Maar het is dweilen met de kraan open want elke week komen er ook weer nieuwe aanmeldingen binnen.



Heb jij nog diervoeder staan van bijvoorbeeld je overleden huisdier? Heb je eten gekocht dat je hond/kat/leguaan/kanarie niet lust? Het mag (maximaal) een jaar over de datum zijn en het mag ook een open verpakking zijn.



Ook vlooienbanden en dergelijke zijn welkom. Lever het alsjeblieft in bij knaagdieropvang Het Knagertje aan het Westhovenplein 90 in Den Haag. Is Omroep West dichterbij? Dan mag je het ook daar inleveren; Laan van 's-Gravenmade 2, Den Haag.