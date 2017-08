Meldpunt voor onveilige verkeerspunten in Teylingen

TEYLINGEN - Het CDA in Teylingen gaat onveilige verkeerspunten in kaart brengen. De partij roept inwoners op om gevaarlijke oversteekpunten op de route van school naar huis te melden.

'Ouders moeten onbezorgd hun kinderen naar school kunnen brengen en op plekken waar dat nog niet het geval is moet de verkeersveiligheid worden verbeterd', aldus de partij.Gevaarlijke oversteekpunten kunnen doorgegeven worden via p.scholten@raadteylingen.nl. De partij neemt de inzendingen ook mee in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar.