IN BEELD: De ravage en de vlammen van de verwoestende brand in Den Hoorn

Brand in Den Hoorn | Foto: Omroep West

Brand in Den Hoorn | Foto: Omroep West

Brand in Den Hoorn | Foto: Omroep West

Brand in Den Hoorn | Foto: Omroep West

Brand Den Hoorn | Foto: Regio 15

Brand Den Hoorn | Foto: Omroep West

Brand Den Hoorn | Foto: Twitter @Sep Driessen

Brand Den Hoorn | Foto: Twitter @RemySteijger

De brandweer had het vuur maandag rond 7.00 uur onder controle, en is nog tot 12.00 uur aan het nablussen. Het verwoestende effect van de brand is goed te zien. Op sommige punten van het bedrijfspand is slechts een geraamte overgebleven.Gesmolten staal | Foto: Omroep WestDe loods aan de Hooipolderweg | Foto: Omroep WestEen gevel van de loods met verwoeste auto's | Foto: Omroep WestHet geraamte van de loods | Foto:Omroep WestInstorting bij de loods | Foto: Regio15Nablussen bij de loods | Foto: Omroep WestVlammen in de omgeving te zien | Foto: Twitter @Sep DriessenOverzicht brand in bedrijfspand | Foto: Twitter @RemySteijger